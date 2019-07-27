شاهد.. أياكس يحقق لقب السوبر الهولندي على حساب ايندهوفن

حقق نادى أياكس امستردام لقب السوبر الهولندى بعد الفوزعلى منافسه أيندهوفن بهدفين دون مقابل، فى اللقاء الذى أقيم بينهما اليوم السبت، على ملعب يوهان كوريف ارينا.
وخاض أياكس اللقاء بصفته بطل الدورى والكأسفى هولندا الموسم الماضى، بينما لعب ايندهوفن المواجهة بصفته وصيف الدورى.
سجل هدفى أياكس كاسبر دولبيرج فى الدقيقة الأولى، ودالى بليند فى الدقيقة 53.
وكان أياكس قدم فى الموسم الماضي، أداء استثنائيًا، حيث تمكن من حصد لقبي الدوري والكأس للمرة الأولى منذ 7 سنوات .
يذكر أن مواجهة اليوم هى الأولى لفريق أياكس فى غياب نجميه فرانكى دى يونج وماتياس دى ليخت اللذان انتقلا إلى برشلونة الإسبانى ويوفنتوس الإيطالي.
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