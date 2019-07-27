مباحث المحلة تحدد هوية قتيل فيلا محمد النني

نجح رجال مباحث قسم أول المحلة فى تحديد هوية الشاب، الذى تم العثور على جثته متحللة داخل فيلا محمد الننى، لاعب منتخب مصر،بمنطقة شكرى القوتلى بالمحلة.
,تبين أن الجثة لمسجل خطر سرقات ومقيم بدائرة حى ثالث المحلة، وأنه تسللللفيلا لسرقة محتوياتها فصعقته أسلاك الكهرباء، ولقى مصرعة فى الحال.
وتكثف مباحث المحلة تحرياتها لمعرفة هل القاتل كان بمفرده أو كان بصحبة أشخاص آخرين، بعد معرفة هويته ومازال تحقيقات النيابة مستمرة.
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