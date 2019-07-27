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وائل جمعة في معسكر الأهلي قبل القمة

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حرص وائل جمعة مدير الكرة الأسبق بالنادي الأهلي على زيارة معسكر الفريق الأحمر في الإسكندرية

قبل ساعات من خوض لقاء القمة ضد الزمالك المقرر غداً الأحد في الجولة الأخيرة ببطولة الدوري.

وتواجد جمعة في مقر إقامة الفريق وحضر المران الأخير على أحد الملاعب الفرعية لاستاد برج العرب.

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