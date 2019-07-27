حكم مباراة القمة.. لايعرف الرحمة يذبح بكروته الصفراء والحمراء

أعلنت لجنة الحكام بالاتحاد المصري لكرة القدم عن إسناد إدارة مباراة الأهلي والزمالك، المقرر إقامتها غدًا في ختام مسابقة الدوري الممتاز، إلى طاقم دولي مجري.

ويقود المباراة تحكيميا فرانس كاراكو حكم ساحة، ويعاونه كل من إشتيفان أولبرت وبولاش بوزاش مساعدين وآدام فوركش حكم رابع.

فرانس كاراكو من مواليد 6 ابريل 1983 ويبلغ من العمر 36 عاما وادار اول مباراة له فى الدورى المجرى فى الرابع من

أبريل 2015، وحصل على الشارة الدولية فى يناير 2016 .

لم يدير كاراكو أي مباراة، فى بطولات اوروبا، واكتفى ببعض مباريات التصفيات المؤهلة لبطولتي دوري أبطال اوروبا والدوري الاوروبي.

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وكانت أخر مباراة أدارها كاراكو في تصفيات التأهل للدوري الأوروبي، بين كيلمارنوك الأسكتلندي وكوناس كواي الويلزي قبل عدة ايام أشهر خلالها 6 بطاقات صفراء وبطاقتين حمراوين،

باللقاء الذي انتهى بالتعادل الايجابى 1- 1

ولم يسبق كاراكو أن أدار اى مباراة للأندية او المنتخبات المصرية خلال مشواره التحكيمي .

ويبدو أن الحكم المجري مفرط في استخدام البطاقات الصفراء والحمراء، إذ أشهر البطاقة الصفراء 104 مرة، والحمراء 9 مرات خلال 19 مباراة في جميع المسابقات الموسم الماضي.

وخلال مشواره التحكيمى أدار 139مباراة فى مختلف البطولات منهم 49 مبارة بالدورى المجري، اشهر خلالها البطاقة الصفراء 648 مرة، والبطاقة الحمراء 54 مرة منهم 28 طرد مباشر و26 بعد انذارين كما احتسب 55 ركلة جزاء .