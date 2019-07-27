تعرف على مواعيد بداية الموسم في الدوريات الخمس الكبرى

أيام قليلة على انطلاق الدوريات الأوروبية الكبرى، وستكون مسابقتا الدورى الانجليزى الممتاز البريميرليج، والدورى الفرنسى أول المنطلقين فى الموسم الجديد.

وكانت أندية مانشستر سيتى ويوفنتوس وبرشلونة وباريس سان جيرمان وبايرن ميونخ، تمكنوا من التتويج بألقاب دوريات اوروبا الخمس الكبرى، فى الموسم الماضى .

انجلترا

يبدأ الموسم الانجليزي بمواجهة قوية على بطولة الدرع الخيرية بين مانشستر سيتى بطل الدورى ووصيفه ليفربول، فى المبارة التى ستقام فى 4 اغسطس المقبل.

بينما تقام ينطلق الدوري فى 9 اغسطس المقبل، وستكون المواجهة الإفتتاحية بين ليفربول امام

ونوريتش سيتى.

أسبانيا

تنطلق الليجا الاسبانية يوم 16 اغسطس المقبل بمواجهة برشلونة واتلتيك بيلباو، فى المبارة الافتتاحية للموسم.

بينما تقام بطولة كأس السوبر فى منتصف الموسم، والتي ستشهد للمرة الأولى مشاركة 4 أندية، وهم ريال مدريد اتلتيكو مدريد وبرشلونة وفالنسيا .

ألمانيا

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يفتتح الموسم في ألمانيا، بمواجهة قوية فى كأس السوبر بين بايرن ميونخ و بوروسيا دورتموند، يوم الثالث من أغسطس المقبل.

بينما تبدأ بطولة الدورى فى 16 اغسطس بمواجهة

فريق العاصمة هيرتا برلين امام بايرن ميونخ .

إيطاليا

ويبدأ موسم الدورى الايطالى فى 24 اغسطس المقبل، وتقام مبارة كأس السوبر فى منتصف الموسم بمواجهة يوفنتوس ولاتسيو، ولكن لم يتحدد حتى الأن موعد اللقاء.

فرنسا

في فرنسا يقص فريق باريس سان جيرمان شريط الإفتتاح للموسم الجديد بمواجهة رين في بطولة كأس السوبر يوم، الثالث من أغسطس بالصين.

وهي تعد مباراة ثارية بالنسبة للبي اس جي، الذي تلقى الهزيمة من رين في نهائي كأس فرنسا الموسم الماضي، في لقاء شهد العديد من الأحداث برزها الشجار بين نيمار وأحد المشجعين.

بينما تنطلق بطولة الدورى فى 9 اغسطس بمواجهة ليون امام موناكو فى المبارة الافتتاحية التى تجمع بينهم .