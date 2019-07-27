باستعارة الكاميروني زامبو، فياريال يُعزز سياسته الجديدة في تلميع الأفارقة

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استعار نادي فياريال الإسباني (الغواصة الصفراء) لاعب الوسط الكاميروني “زامبو أنجيسا” حتى يونيه 2020 من نادي فولهام الإنجليزي، العائد مؤخرًا إلى دوري الدرجة الأولى “تشامبيونشيب”، بعد مشاركة خجولة في البريميرليج بالموسم الماضي.

وارتبط اسم الدولي الكاميروني الذي يُجيد في مركز لاعب الوسط الدفاعي، بفريق المدرب خافيير كاييخا في الأيام الأخيرة، حتى أعلن فياريال نجاحه في الظفر بتوقيع اللاعب عبر قنواته الخاصة على مواقع التواصل الاجتماعي في وقت سابق اليوم السبت.

وكلف زامبو (ابن أكاديمية نادي القطن سبورت الكاميروني) خزينة فولهام مبلغ 22 مليون جنيه إسترليني حين انضم إليه من مارسيليا في بداية الموسم الماضي 2019/2018، إلا أنه خيب الآمال خلال 22 مباراة، فلم يُقدم الإضافة المرجوة للفريق.

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ولجأ فولهام لإعارة زامبو هذا الصيف مُضطرًا، لسعيه نحو تخفيض فاتورة الأجور بعد الهبوط إلى الدرجة الأولى، ولهذا قبلوا بعرض فياريال، واتفقوا كذلك على إدراج بند خيار الشراء في نهاية موسم 2020/2019.

تلميع الأفارقة

يُعد زامبو اللاعب الأفريقي الرابع والكاميروني الثاني في فياريال بالموسم الجديد، بعد السنغالي آلفيريد نداي والنيجيري سامويل شوكويزي والكاميروني كارل توكو، في استمرار واضح من إدارة النادي لسياسة تلميع واكتشاف اللاعبين الأفارقة ومن ثم بيعهم بأسعار فلكية فيما بعد.

ونجح فياريال في الثلاث سنوات الماضية بتقديم المدافع الإفواري “إيريك بايي” بصورة مختلفة عن تلك التي قدمها به ناديه السابق “إسبانيول برشلونة”.

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بايي /25 عامًا/ انضم لصفوف فياريال عام 2015 بمبلغ 5.7 مليون جنيه إسترليني من إسبانيول، وبعد موسم واحد بقميص الغواصات الصفراء، قام النادي ببيعه لإدارة مانشستر يونايتد مقابل 30 مليون جنيه إسترليني.

وفي نفس الفترة انضم لاعب منتخب الكونجو الديمقراطية “سيدريك باكامبو” من نادي بورصا سبور التركي بمبلغ هزيل لم يتعد الأربعة ملايين جنيه إسترليني، وبعد ثلاثة أعوام وفي تاريخ 28 فبراير 2018، باعه فياريال لنادي بكين جوان الصيني نظير 35.4 مليون جنيه إسترليني، ليصبح أغلى لاعب يبيعه النادي المتأسس عام 1923.

وينتظر فياريال وصول عروضًا جادة لجناحه النيجيري السريع “شوكويزي” بعد ارتفاع قيمته السوقية إلى 60 مليون جنيه إسترليني، بفضل الأداء المبهر الذي قدمه مع النسور الخضر في كأس أمم أفريقيا 2019.

لكن من المستبعد بيع شوكويزي هذا الصيف والانتظار حتى الميركاتو الصيفي 2020 للحصول على سعر أعلى جراء بيعه، حيث ينوي النادي الاستفادة منه من الناحية الفنية بعدما اظهر انسجامه على الحياة وطرق اللعب في الدوري الإسباني خلال النصف الثاني من الموسم الماضي.

الدفاع

انشغل المدير الفني لفياريال “كاييخا” في سوق الانتقالات الصيفية الحالية بتدعيم الخطوط الخلفية لفريقه كي لا يقع في نفس الورطة التي عاشها الموسم الماضي حين نافس على الهبوط بسبب المشاكل الدفاعية.

ونجح كاييخا في ضم الظهير الأيسر لليفربول “ألبيرتو مورينو” في صفقة مجانية، وقبله بعدة أيام ضم مدافع نابولي “راؤول ألبيول”، وهذا الثنائي لديه ما يكفي من خبرات في الليجا رفقة ناديي إشبيلية وفالنسيا، الأمر الذي سيساعدهما على التأقلم السريع على ملعب لا سيراميكا (إل مدريجال سابقًآ).

وأنعش فياريال خزينته هذا الصيف ببيع الموهبة الإسبانية “فورنالس” لنادي وست هام يونايتد بمبلغ فاق الـ 24 مليون جنيه إسترليني، كما باع الثنائي روبرتو سوريانو ونيكولا سانسوني لبولونيا بحوالي 25 مليون جنيه إسترليني.