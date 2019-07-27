لماذا أهمل مودريتش الجديد اهتمام ميلان والإنتر؟

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أهمل اللاعب الملقب بمودريتش الجديد “إيفان سونيتش” اهتمام أندية ميلان والإنتر وبولونيا بضمه، لعدم تحركهم الجاد صوبه خلال الميركاتو الصيفي الحالي، وقرر الانتقال إلى صفوف نادي بيرمنجهام سيتي القابع في دوري الدرجة الأولى الإنجليزية “تشامبيونشيب”.

ويضع ميلان جام تركيزه في الوقت الراهن على ضم لاعب وسط منتخب الجزائر المتوج بلقب أفضل لاعب في كأس أمم أفريقيا 2019 “إسماعيل بن ناصر” والذي يُجيد في مركز البوكس تو بوكس مثله مثل إيفان.

واختار صاحب الـ 22 عامًا أن يوقع على عقد مدته 5 أعوام مع برمنجهام سيتي، نظير 7 مليون جنيه إسترليني، وهو أعلى مبلغ وصل إلى نادي دينامو زغرب من أجل إيفان سونيتش هذا الصيف.

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وقال الموقع الرسمي لبيرمنجهام سيتي مساء اليوم السبت “حصلنا على توقيع قائد منتخب شباب كرواتيا تحت 21 عامًا، إيفان سونيتش. وصل إلى هنا بسمعة كبيرة كأحد أهم نجوم بلده، وكان محط أنظار العديد من الأندية الكبرى بالإضافة إلى أندية أخرى في إنجلترا”.

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وولد إيفان سونيتش في البوسنة والهرسك، لكنه اختار اللعب لمنتخب كرواتيا، واستطاع على مدار السنوات السبع الماضية تمثيل جميع الفئات العمرية بدءًا من منتخب تحت 16 عامًا حتى وصل إلى المنتخب الأول في عام 2017.

لكن الإدارة الفنية لمنتخب كرواتيا الأول فضلت إبقاءه مع منتخب الشباب، نظرًا لوجود لاعبين أكثر خبرة منه في نفس مركزه أمثال لوكا مودريتش وكوفاشيتش ومارسيلو بروزوفيتش وإيفان راكيتيتش.

وأضاف موقع بيرمنجهام “إيفان سونيتش لاعب وسط مركزي، يتمتع بالذكاء في استخلاص الكرة من الخصم، ويمتلك قدرات في التمرير بجودة عالية وبشكل متنوع، وهذا مناسب من أجل الحيازة. ينظر له ضمن النوع المثالي من اللاعبين القادرين على جلب كرة جذابة للنادي، حيث لديه أسلوب أنيق في اللعب”.

موسم مذهل

وكان الموسم الماضي موسمًا لا يُنسى لإيفان سونيتش، حيث لعب خمس مباريات في التصفيات المؤهلة لدوري أبطال أوروبا، كما لعب ثماني مباريات في الدوري الأوروبي، وسجل في فوز دينامو زغرب على فنربخشة بنتيجة 1/4، ووصل مع الفريق إلى دور الـ 16 من البطولة قبل أن يودع على يد العملاق البرتغالي بنفيكا.

ورغم أنه لا يزال أقل من شهرين على بلوغه عامه اـ 23، إلا أن إيفان سونيتش لديه بالفعل 133 مباراة محلية وأوروبية، ناهيك عن 58 رحلة دولية على مستوى الفئات العمرية المختلفة.

وجاء آخر ظهور للاعب مع دينامو زغرب الكرواتي في تصفيات دوري أبطال أوروبا قبل ثلاثة أيام فقط من الآن، وساهم في الفوز 0/2 على فريق سابورتالو الجورجي.