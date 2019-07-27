بعد نجل زيدان وسيبايوس، لاعب خامس يغادر ريال مدريد معارًا!

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قررت إدارة ريال مدريد، بتوصية من المدير الفني زين الدين زيدان، ارسال قلب الدفاع الإسباني الشاب “خيسيوس فاييخو” إلى الدوري الإنجليزي الممتاز على سبيل الإعارة لنادي ولفرهامبتون حتى يونيه 2020.

وقال ولفرهامبتون الذي يُدربه البرتغالي “نونو سانتو”، في بيان رسمي اليوم السبت، إن فاييخو هو أول صفقات النادي للموسم الكروي الجديد، حيث لفت مستواه أنظار كشافة “وولفز” أثناء قيادته لمنتخب شباب إسبانيا تحت 21 عامًا للتتويج بلقب كأس أمم أوروبا نهاية شهر يونيه الماضي.

ويستعد ولفرهامبتون للمشاركة في التصفيات التأهيلية لدور مجموعات بطولة الدوري الأوروبي الأسبوع الماضي، عندما يلاقي فريق كروسيدرز.

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ومن المحتمل مشاركة فاييخو في تلك المباراة حسب الاتفاق المُبرم بين وكيل أعماله وإدارة النادي الملقب بـ “الفريق البرتغالي الإنجليزي”، حيث يمتلك أكثر من 7 لاعبين برتغاليين منذ امتلاك وكيل اللاعبين الشهير “خورخي مينديز”.

وبدأ خيسيوس فاييخو لازارو حياته الكروية مع نادي ريال سرقسطة، وتم اشراكه في التشكيل الأساسي للفريق فور تصعيده بموسم 2015/2014.

وعقب انضمامه لريال مدريد عام 2015، أعير صاحب الـ 22 عامًا لناديي ريال سرقسطة وإنتراخت فرانكفورت، ورغم مشاركته كأساسي في 20 مباراة بالسيجوندا مع سرقسطة وفي 25 مباراة مع فرانكفورت في الدوري الألماني (البوندسليجا)، إلا أنه حين عاد لريال مدريد لم يحصل على فرصته كاملة.

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واكتفى فاييخو بالمشاركة في 12 مباراة بالليجا خلال موسمي 2018/2017 و2019/2018 رفقة النادي الملكي، الأمر الذي دفعه نحو اختيار الرحيل هذا الصيف بنظام الإعارة، لا سيما وأن الريال قام باستقدام المدافع البرازيلي “ميليتاو” من نادي بورتو البرتغالي بحوالي 50 مليون يورو في الميركاتو الصيفي الحالي.

خمسة معارين

رفع ريال مدريد عدد لاعبيه المعارين هذا الصيف إلى خمسة لاعبين بعد انتقال خيسيوس فاييجو إلى ولفرهامبتون الإنجليزي اليوم السبت.

وجاء انتقال فاييخو بعد 48 ساعة فقط من السماح لآرسنال باستعارة لاعب الوسط الإرتكاز الإسباني “داني سيبايوس” من النادي الملكي حتى يونيه 2020، رافضًا إدراج بند حق الشراء في العقد.

وقبل سيبايوس وفاييخو، واصل ريال مدريد إعارته للموهبة النرويجية الشابة “مارتن أوديجارد” للسنة الثالثة على التوالي وأرسله إلى الباسك للعب مع نادي ريال سوسيداد.

وكان صانع الألعاب الدولي النرويجي قد أعير لناديي هيرنفين وفيتس آرينهايم في هولندا بالفترة من 2017 إلى 2019، لكن الموسم الماضي كان الأفضل له حيث سجل 8 أهداف في الإريديفيسي الهولندي بقميص فيتس.

وسيخوض الحارس الفرنسي الشاب “لوكا زيدان” – نجل زين الدين زيدان – تجربته الأولى بعيدًا عن ريال مدريد منذ تصعيده للفريق الأول عام 2017، حين يحرس عرين نادي راسينج سانتاندير الناشط في الدوري الإسباني الدرجة الثانية (السيجوندا).

الشيء نفسه يخص الظهير الأيسر الإسباني “سيرخيو ريجيلون”، إذ سيلعب لأول مرة لفريق غير ريال مدريد، ألا وهو إشبيلية الذي يعيش صيف ساخن جدًا منذ عودة مديره الرياضي “مونشي” من روما، حيث أجرى 11 صفقات.

ويبقى ريجيلون الذي مَثل الريال في 14 مباراة بالليجا خلال الموسم الماضي، الإعارة الوحيدة التي أبرمها النادي الأندلسي هذا الصيف.