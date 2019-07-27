أهلي تعز يعبر الرشيد بثنائية نظيفة و ينفرد بصدارة الدوري التنشيطي

انفرد النادي الأهلي بصدارة جدول ترتيب الدوري التنشيطي لأندية الدرجتين الأولى والثانية، بمحافظة تعز(جنوبي غرب اليمن) بفوزه على نادي الرشيد بهدفين نظيفين، في المباراة التي احتضنها ملعب "الشهداء" مساء اليوم السبت.

ويأتي تصدر الأهلي بعد يوم واحد من فوز الطليعة على الصقر أمس الجمعة بذات النتيجة.

بهذا الفوز رفع الأهلي رصيده إلى ثلاث نقاط في قمة الجولة الثالثة لحسم لقب الدوري مع نادي الطليعة.