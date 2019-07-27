رياضة | دمياط يتعاقد مع 6 لاعبين للعودة للقسم الثانى

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر دمياط يتعاقد مع 6 لاعبين للعودة للقسم الثانى والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

نجح الفريق الأول لكرة القدم بنادى دمياط أحد أندية القسم الثالث فى إتمام التعاقد مع 6 لاعبين دفعة واحدة وذلك استعدادا للموسم الكروى الجديد .

وتعاقد دمياط مع عبدالسميع ابراهيم "ريعو" والذى سبق اللعب بصفوف ناشئين الزمالك والترسانة بجانب تجربة احتراف فى تايلاند واحمد سلامة والذى لعب بصفوف النصر والبنك الاهلى والوليدية .

Advertisements

كما تعاقد دمياط مع عبداللة ميسي لاعب العبور وسرس الليان السابق والافريقى ابراهيم آليية لاعب ابو صقل السابق وعزالدين محمد الشهير ب " عزو " لاعب الاوليمبى وسبورتنج السابق وأحمد غريب حارس مرمى ناصر ملوى السابق .

وكان دمياط قد تعاقد فى وقت سابق مع أحمد معوض لاعب وسط بنى سويف السابق .

ويحرص مسئولو دمياط على إتمام التعاقد مع العديد من اللاعبين وذلك للمنافسة على الصعود للقسم الثانى تحت قيادة فنية لكرم مرسي .