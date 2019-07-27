رياضة | لاسارتي يمنح مهاجميه تعليمات خاصة قبل القمة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر لاسارتي يمنح مهاجميه تعليمات خاصة قبل القمة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

حرص الأوراجوياني مارتن لاسارتي المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، على منح مهاجمي الفريق تعليمات خاصة، قبل مواجهة الزمالك، بالدوري العام.

وعقد لاسارتي، جلسة مع مهاجمي الفريق وليد أزارو ومروان محسن، على هامش مران الفريق المقام حاليا ببرج العرب، وشدد على أهمية إنهاء الهجمات بشكل صحيح، وعدم التسرع خلال المباراة.

ومنح لاسارتي، تعليمات بشكل خاص للمغربي أزارو، عقب إهداره للعديد من الفرص بالمباريات السابقة، مطالبا إياه بالهدوء أمام منطقة الجزاء، وعدم الانشغال بما يتردد بين الجماهير أو الالتفات للانتقاد الموجه له بالفترة الماضية.

ويلتقي الأهلي الزمالك، مساء غدا الأحد على ملعب برج العرب بالإسكندرية ضمن منافسات الجولة الختامية لمسابقة الدوري المصري الممتاز.