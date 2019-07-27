رياضة | 5 تحديات أمام الزمالك في القمة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر 5 تحديات أمام الزمالك في القمة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يلتقي النادى الأهلى مع نظيره نادى الزمالك يوم الأحد المقبل على ملعب برج العرب بالأسكندرية فى ختام مسابقة الدورى العان هذا الموسم والذى توج به النادى الأهلى.

وكان توج الأهلى رسمياً بلقب الدورى خلال الجولة السابقة بعد الفوز على نادى المقاولون العرب بثلاثية مقابل هدف على ملعب برج العرب بالأسكندرية ، ويستعرض "الخليج 365 الرياضي" 5 تحديات لنادى الزمالك فى لقاء القمة.

إفساد فرحة الفوز بالدورى

يسعى نادى الزمالك للفوز على الأهلى خلال المباراة القادمة ليفسد فرحة النادى الأهلى بالفوز ببطولة الدورى هذا الموسم ويكون الأهلى لم يفز على الزمالك هذا الموسم بعد تعادل كان فى الدور الأول سلبياً دون أهداف.

عودة الهدوء والإستقرار للقلعة البيضاء

يعانى نادى الزمالك خلال الأيام السابقة بتخبط فنى كبير بعد التعادل أمام الجونة بهدفين لكل فريق فى اللقاء الذى أقيم على ستاد الجونة والذى جعل الزمالك يخسر لقب الدورى هذا الموسم، ولذلك يكون الفوز على النادى الأهلى بمثابة عودة الهدوء والإستقرار مرة أخرى.

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إثبات تفوق خالد جلال على الأهلى

يسعى خالد جلال المدير الفنى لنادى الزمالك فى الفوز على النادى الأهلى وإثبات تفوقه مرة أخرى مثلما فعل الموسم الماضي عندما توج الأهلى بلقب المسابقة ولكن فى اللقاء الأخير بالدورى فاز الزمالك تحت قيادة خالد جلال على الأهلى بهدفين لهدف وكان هو الفوز الأول للزمالك على الأهلى فى بطولة الدورى منذ عام 2007.

اكتساب ثقة الجماهير

فوز نادى الزمالك على الأهلى يجعل اللاعبين تكتسب من جديد ثقة الجماهير التى فقدتها خلال الفترة الأخيرة وستعود مرة أخرى الثقة كما كانت متواجدة طوال مباريات الزمالك ببطولة الكونفدرالية والتى توج بها الأبيض.

الفوز على الأهلى يقرب جلال من الإستمرار

بالطبع فوز خالد جلال المدير الفنى الحالى لنادى الزمالك على النادى الأهلى يجعله لم يخسر فى ولايته الحاليه مع الأبيض مما سيدفع الإدارة بالإبقاء عليه خلال الفترة القادمة خاصة وأن الزمالك ينتظره بطولة كأس مصر والذى كان هو المدير الفنى للفريق وحصدها العام السابق، وبطولة كأس السوبر الإفريقي.