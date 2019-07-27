رياضة | الأهلي يقرر الإحتفال بدرع الدوري بعد مباراة الزمالك

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الأهلي يقرر الإحتفال بدرع الدوري بعد مباراة الزمالك والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قرر مسئولو النادي الأهلي نقل درع الدوري المصري إلى ستاد برج العرب بالإسكندرية للاحتفال باللقب بعد التتويج به.

وسيقيم النادي الأهلي احتفالية الفوز بالدوري عقب مباراة الزمالك في القمة ١١٨ والتي ستقام غدًا على ستاد برج العرب بالإسكندرية.

وكان الأهلي قد توج رسميا بلقب الدوري المصري للمرة الحادية والأربعين في تاريخه، بفوزه في المباراة السابقة على المقاولون العرب بنتيجة ٣-١.