رياضة | الاتحاد يغلق باب صفقة بريجوفيتش أمام الهلال

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الاتحاد يغلق باب صفقة بريجوفيتش أمام الهلال والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أوضحت تقارير صحفية، اليوم السبت، حقيقة رحيل مهاجم فريق الاتحاد، ألكسندر بريجوفيتش.

وكانت قد ترددت الأنباء خلال الأيام الماضية عن سعي رازفان لوشيسكو المدير الفني لنادي الهلال إلى ضم بريجوفيتش خلال الصيف الجاري.

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وكشفت صحيفة "الكبار" السعودية أن إدارة النادي لم تتلقى أي عروض لضم بريجوفيتش خلال الميركاتو الجاري.

وأضافت الصحيفة وفقا لمصدر داخل الاتحاد أن خروج اللاعب خارج أسوار الاتحاد في الوقت الحالي أمر مستحيل.

وأوضح المصدر قائلا "كيف لمدرب أن يقوم بالحديث مع لاعب عقده ممتد 4 سنوات مع نادي، ويطلب منه الانتقال إلى منافسه، والاتحاد لن يفرط في نجومه".