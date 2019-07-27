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رياضة | لاسارتي يعقد جلسة خاصة مع عبد الحفيظ

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عقد مارتن لاسارتي المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، وسيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالفريق، جلسة مع لاعبيه قبل انطلاق المران الجماعي اليوم السبت استعدادًا لمواجهة الزمالك.

وطلب لاسارتي وعبد الحفيظ من اللاعبين بيذل أقصى جهد في مباراة الغد، وضرورة إنهاء الدوري بتحقيق انتصار في نهاية المسابقة.

وكان الأهلي قد توج رسميا بلقب للمرة الحادية والأربعين في تاريخه، بفوزه في المباراة السابقة على المقاولون العرب بنتيجة ٣-١.

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