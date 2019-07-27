رياضة | لاسارتي يعقد جلسة خاصة مع عبد الحفيظ

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر لاسارتي يعقد جلسة خاصة مع عبد الحفيظ والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

عقد مارتن لاسارتي المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، وسيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالفريق، جلسة مع لاعبيه قبل انطلاق المران الجماعي اليوم السبت استعدادًا لمواجهة الزمالك.

وطلب لاسارتي وعبد الحفيظ من اللاعبين بيذل أقصى جهد في مباراة الغد، وضرورة إنهاء الدوري بتحقيق انتصار في نهاية المسابقة.

وكان الأهلي قد توج رسميا بلقب الدوري المصري للمرة الحادية والأربعين في تاريخه، بفوزه في المباراة السابقة على المقاولون العرب بنتيجة ٣-١.