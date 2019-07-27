رياضة | لاسارتي يتحدث عن الغياب الجمهوري بالكرة المصرية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر لاسارتي يتحدث عن الغياب الجمهوري بالكرة المصرية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تحدث الأوراجوياني مارتن لاسارتي المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، عن فترة تواجده بالقاهرة منذ توليه مسئولية المارد الأحمر، بداية العام الجاري.

وكشف لاسارتي، عن الأزمة الوحيدة في مسابقة الدوري العام المصري من وجهة نظره من خلال الفترة التي قضاها مع المارد الأحمر.