رياضة | لاسارتي يتحدث عن الغياب الجمهوري بالكرة المصرية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر لاسارتي يتحدث عن الغياب الجمهوري بالكرة المصرية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
تحدث الأوراجوياني مارتن لاسارتي المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، عن فترة تواجده بالقاهرة منذ توليه مسئولية المارد الأحمر، بداية العام الجاري.
وكشف لاسارتي، عن الأزمة الوحيدة في مسابقة الدوري العام المصري من وجهة نظره من خلال الفترة التي قضاها مع المارد الأحمر.
وقال لاسارتي خلال تصريحاته لراديو كريف الأوروجواياني :"الأزمة الرئيسية هنا هي الحضور الجماهيري في الملاعب، منذ فترة كانت هناك حادثة مؤسفة تجعل الآن وجود الجماهير في الملعب معقدًا".
ويلتقي الأهلي الزمالك، مساء غدا الأحد على ملعب برج العرب بالإسكندرية ضمن منافسات الجولة الختامية لمسابقة الدوري المصري الممتاز.