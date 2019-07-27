رياضة | سوق انتقالات ريال مدريد.. 5 صفقات جديدة ومغادرين بالجملة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر سوق انتقالات ريال مدريد.. 5 صفقات جديدة ومغادرين بالجملة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

شهدت سوق انتقالات نادي ريال مدريد خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية عدداً من التغييرات والتحركات وذلك برؤية خاصة من المدرب الفرنسي ريال مدريد زين الدين زيدان.

وكان نادي ريال مدريد قد ظهر بمستوى كارثي خلال الموسم المنصرم إلا أن الإدارة قد عدلت الموقف في النهاية بالتوقيع مع المدرب الفرنسي زين الدين زيدان.

وفيما يلي رصدت صحيفة "ماركا" الإسبانية، كل تحركات ريال مدريد خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية:

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- العائدون من الإعارات: خاميس رودريجيز (من بايرن ميونيخ)، أندريه لونين (من ليجانيس) ، بورخا مايورال (من ليفانتي).

- الوافدون: إيدين هازارد (من تشيلسي) ولوكا يوفيتش (من إينتراخت) وفيرلاند ميندي (من ليون) ورودريجو (من سانتوس) وإيدير ميليتاو (من بورتو).

- المغادرون: أوسكار رودريغيز (إلى ليجانيس) وماركوس لورينتي (إلى أتلتيكو مدريد) وماتيو كوفاتشيتش (إلى تشيلسي) وراؤول دي توماس (إلى بنفيكا) وسيرخيو ريجيلون (إلى إشبيلية) ومارتن أوديغارد (إلى ريال سوسيداد) وثيو هيرنانديز (إلى ميلان)، وإليكس مارتن (إلى ليجانيس) ولوكا زيدان (إلى راسينغ سانتاندر) وأليكس فيباس (إلى ريال مايوركا).

- الاهتمامات:

لا يزال نادي ريال مدريد يضع نصب أعينه عدد من الأهداف الصيفية مثل بول بوجبا لاعب وسط مانشستر يونايتد وفان بيك صانع ألعاب أياكس أمستردام.