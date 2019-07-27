رياضة | فرج عامر يشكو الزمالك للجبلاية بسبب أبو جبل

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر فرج عامر يشكو الزمالك للجبلاية بسبب أبو جبل والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكد محمد فرج عامر رئيس نادي سموحة، أنه تقدم بشكوى ضد نادي الزمالك وذلك بسبب حصولهم على توقيع حارس الفريق السكندري محمد أبو جبل وهو على ذمة الفريق، "كما جاء في منشور فرج عامر".

وكتب عامر على صفحته الشخصية "فيس بوك" سموحة يتقدم بشكوي ضد نادي الزمالك الذي قام بالحصول علي توقيع وضد محمد ابو جبل الاعب المسجل بالنادي وعقدة ممتد وذلك بالمخالفة للوائح الدولية والمحلية، وتاكيد علي ضرورة الانضباط الكروي وسوف ننتظر نتيجة هذة الشكوي.