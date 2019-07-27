رياضة | خلال ساعات.. الأهلي يحسم صفقتين من العيار الثقيل ما بينهما نجم السامبا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر خلال ساعات.. الأهلي يحسم صفقتين من العيار الثقيل ما بينهما نجم السامبا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشف الإعلامي محمد النمري أن إدارة النادي الأهلي برئاسة أحمد الصائغ، تقترب من حسم صفقتين خلال الساعات القليلة القادمة.

وقال النمري عبر حسابه الشخصي بموقع التدوينات القصيرة "تويتر": "الاهلي منطقيًا، الصانع الأجنبي، الظهير الأيسر المحلي، أهم الصفقات التي يجب أن تتم اليوم أو غداً على الوجه الأكثر".

وكانت تقارير صحفية أشارت إلى سعي النادي الأهلي للتعاقد مع صانع الألعاب لوكاس ليما لاعب بالميراس البرازيلي.

كما إقترب الأهلي من ضم إبراهيم الزبيدي ظهير أيسر نادي التعاون.