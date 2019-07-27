رياضة | عاجل - تفاصيل صفقة الموسم في الأهلي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عاجل - تفاصيل صفقة الموسم في الأهلي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

حسم مسؤولو النادي الأهلي صفقة التعاقد مع محمود متولي مدافع فريق الإسماعيلي تمهيداً لاتمام الصفقة في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.1

واتفق الأهلي مع إبراهيم عثمان رئيس نادي الإسماعيلي على ضم محمود متولي مقابل 25 مليون جني فقط ، بدلاً من دفع 15 مليون جنيه وإعارة أحمد حمودي وعمرو جمال.

ومن المقرر أن ينضم محمود متولي إلى النادي الأهلي لمدة 4 مواسم مقبلة، على أن يتم الاعلان عن الصفقة بعد مباراة القمة أمام الزمالك غداً الأحد بختام بطولة الدوري الممتاز.