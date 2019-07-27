شكرا لقرائتكم خبر عن تريزيجيه يشارك في ودية فريقه الجديد أستون فيلا أمام تشارلتون أثلتيك والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - شارك المصري محمود تريزيجيه، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي أستون فيلا الإنجليزي، اليوم مع فريقه الجديد في مباراته الودية أمام تشارلتون أثلتيك، ضمن استعدادات «الفيلانز» لخوض منافسات الموسم الجديد.

وتعاقد نادى أستون فيلا، الأربعاء الماضي، رسميًا مع محمود تريزيجيه قادمًا من نادي قاسم باشا التركي في صفقة كلفت خزانة النادي نحو 9 ملايين جنيه إسترليني لينضم إلى زميله ومواطنه أحمد المحمدي، قائد المنتخب الوطني لكرة القدم.

Advertisements

وكان ديان سميث، المدير الفني لنادى أستون فيلا، قرر إعادة اكتشاف تريزيجيه بتوظيفه في مكان جديد، حيث ظهر في مركز الجناح الأيمن مع بداية مباراة فريقه الودية أمام تشارلتون، بجانب منحه الحرية في الدخول إلى العمق، أو الانتقال إلى الجانب الأيسر من الملعب مكانه المفضل.

يذكر أن فريق أستون فيلا صعد إلى النسخة المقبلة من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز «البريميرليج» بعد فوزه على ديربى كاونتى بهدفين مقابل هدف، في المباراة التي جمعتهما على ملعب «ويمبلى» في نهائي دورة «البلاى أوف».

ويقص أستون فيلا شريط مشواره في النسخة الجديدة من الدوري الإنجليزي بمواجهة توتنهام في العاشر من أغسطس المقبل.