شكرا لقرائتكم خبر عن تجديد حبس اللاعب عمرو فهيم 15 يومًا (تفاصيل) والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
جدد قاضي المعارضات بمحكمة جنوب الجيزة، أمس، حبس عمرو فهيم، لاعب نادي الزمالك السابق، ١٥ يوماً على ذمة التحقيقات.
وكانت أجهزة الأمن ضبطت «فهيم» في مشاجرة بين طرفين بمنطقة الهرم، وتبين من التحقيقات قيام طرفي المشاجرة بإطلاق أعيرة نارية، بسبب خلافات بينهما، وأن اللاعب السابق أحد طرفي المشاجرة التي جرت بسبب خلافات قديمة.
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