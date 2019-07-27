شكرا لقرائتكم خبر عن منتخب اليد للشباب يخسر 33-35 أمام فرنسا بنصف نهائي كأس العالم بعد أداء قوي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - خسر المنتخب المصري لكرة اليد (تحت 21 عاما) في نصف نهائي كأس العالم للشباب المقامة حاليا في إسبانيا، بعد مباراة قوية قدمها أمام نظيره الفرنسي وأقيمت بصالة «بافيلون مانيسيبيال» في مدينة بونتيفيدرا، لكنها انتهت بفوز منتخب «الديوك» 35-33.

وتأخر المنتخب الوطني في الشوط الأول بنتيجة 16-19، لكنه فاز بنتيجة الشوط الثاني 17-16، غير أنها لم تكن كافية لتحقيق الانتصار، ليلعب شباب الفراعنة مباراة تحديد المركز الثالث في الثانية ظهر، غد الأحد، بينما ينتظر المنتخب الفرنسي الطرف الفائز من مواجهة كرواتيا والنرويج لملاقاته في النهائي.