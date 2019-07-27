شكرا لقرائتكم خبر عن جريزمان يتحدث عن أول المهنئين وفضل «لاسارتي» عليه في بداية مسيرته والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قال الفرنسي جريزمان، المنتقل حديثًا إلى فريق برشلونة الإسباني، إن أول من قدم له التهنئة فور انتقاله إلى البرسا هو لوريس سواريز مهاجم برشلونة.

وأكد جريزمان أن لويس سواريز، مهاجم برشلونة، أول من قدم له التهنئة على انتقاله للبلوجرانا، رغم أنه لم يكن متواجدًا في تدريبات برشلونة.

وقال جريزمان، في تصريحات لصحيفة «سبورت» الإسبانية: «لدينا علاقة صغيرة جدًا، نرسل بعض الرسائل لبعضنا البعض منذ أن تعرفنا في حفل زفاف جودين».

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وأكد: «لويس حرص على أن يهنئني بالانتقال إلى برشلونة، وأرسل لي رسالة عبر الهاتف لأنه كان إجازة، والآن سنرى ماذا يمكننا تقديمه للفريق سويًا».

وأكد: «أعرف شعب الأوروجواي جيدًا، هم لا يحبون الخسارة أبدًا، يقدمون كل شيء من أجل أن يحققوا الفوز والانتصار، تريد أن تكون لديك أوروجوياني في كل مكان ليحفزك».

وأردف: «أول مباراة احترافية خضتها في مسيرتي كانت مع مدرب أوروجوياني وهو مارتن لاسارتي، المدير الفني الحالي للنادي الأهلي المصري، والذي كان يثق فيّ وأدين له بالفضل، لأن من هنا بدأ كل شيء».

وأكمل: «دييجو جودين وخيمينيز وكثير من اللاعبين في أتلتيكو مدريد، بالإضافة إلى دييجو إفرين وكاسترو بريال سوسيداد، أنا أحب أوروجواي من أجل هؤلاء».

وانتقل جريزمان من سوسيداد إلى أتلتيكو مدريد في 2015 قبل أن يختار وجهة برشلونة خلال الصيف الجاري.