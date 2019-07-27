شكرا لقرائتكم خبر عن رسميًا.. ليفربول يعلن موعد عودة محمد صلاح وفيرمينو وأليسون والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعلن نادي ليفربول الإنجليزي بشكل رسمي عن موعدة عودة الثلاثي صلاح وفيرمينو وأليسون إلى الفريق، بعد قضاء فترة العطلة عقب انتهاء بطولتي أمم أفريقيا وكوبا أمريكا اللتين شارك فيها الثلاثي.
وحدد النادي الإنجليزي، الإثنين المقبل، لخوض المباراة الودية الأخيرة قبل مواجهة المان سيتي في بطولة الدرع الخيرية.
وسينضم الثلاثي للفريق في اليوم الأول لمعسكر الريدز في إيفيان، بعد أن تم منحهم إجازة إضافية بسبب ارتباطاتهم الدولية هذا الصيف.
أليسون وفيرمينو توجا مع البرازيل ببطولة كوبا أمريكا، وصلاح لعب مع منتخب بلاده بطولة كأس الأمم الأفريقية في مصر.
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