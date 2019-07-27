ياسمين القحطاني: تنومة الوجهة الأنسب لرياضة التسلق

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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اختتمت أمس الأول الأكاديمية الصيفية للشباب التي نظمها الاتحاد السعودي للتسلق والهايكنج بمحافظة تنومة لمدة 4 أيام للفئة العمرية من 15 ـ 19عاما، شهدت التعرف على أساسيات رياضة تسلق الصخور والهايكنج، والاعتماد على النفس، والتعايش مع البيئة الصحراوية.

وقدم المدربون المشاركون عددا من الحصص والشروحات التعليمية للشباب، كما أقيمت دورة «لا تترك أثرا» ركزت على المحافظة على البيئة وتنميتها ورفض الممارسات السلبية، وتعزيز السلوكيات الإيجابية تجاه البيئة.

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وأكدت المديرة التنفيذية للاتحاد ياسمين القحطاني أن الأكاديمية حظيت بتفاعل كبير من الشباب وأهاليهم، ما يدفع لتكرار التجربة، مشيرة إلى أن دور الأكاديمية يتمثل في رفع نسبة ممارسي رياضة التسلق والهايكنج بما يضمن تطبيق الرياضة وفق أنظمة السلامة الدولية المتبعة للرياضة.

وأشادت بدعم ومتابعة أمير منطقة عسير، تركي بن طلال الذي وجه بتوفير جميع السبل والخدمات من أجل راحة المشاركين.

وأضافت أنه تم اختيار تنومة، لأنها تمتلك جميع المقومات المطلوبة لممارسة هذه الرياضة، من صخور وجبال وأماكن طبيعية وأماكن آمنة للرياضة، وجو معتدل، مشيرة إلى أن ارتفاع تنومة 2300 متر عن سطح البحر منحها ميزة إضافية بإطلالاتها الطبيعية وصخورها المتنوعة.

وأثنت ياسمين القحطاني على المدربين الذين نجحوا في منح المشاركين أساسيات الرياضة وإشراكهم في تطبيقات ميدانية.