أندية ترفض التنازل عن لاعبيها للأخضر

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل سليمان الجابري - الدمام

ينطلق اليوم معسكر المنتخب السعودي الأول لكرة القدم في العاصمة الرياض استعدادا للمشاركة المرتقبة في بطولة غرب آسيا التي ستحتضنها العراق في الفترة من 30 يوليو وحتى 14 أغسطس بقيادة المدرب الوطني يوسف عنبر وجهازه المساعد، حيث سيؤدي الأخضر عصرا أولى تدريباته في المعسكر الذي سيستمر 6 أيام.

اختيار مثير للجدل

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وحتى السادسة من مساء أمس لم يعلن الجهاز الفني للمنتخب القائمة المستدعاة لمعسكر الرياض بشكل رسمي عبر الموقع الرسمي للاتحاد السعودي لكرة القدم، فيما أكدت لـ»مكة» مصادر مطلعة قريبة من المنتخب أن عملية اختيار الأسماء المستدعاة شهدت تحفظا شديدا أعلن عنها فقط عن طريق بعض الأندية في موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، من بينها الرائد الذي أعلن استدعاء ثلاثة من لاعبيه هم: صالح الشهري وحسين الشويش ومحمد العمري، والقادسية الذي أكد استدعاء عبدالمحسن القحطاني، فيما أعلن نادي الاتفاق استدعاء حارس المرمى عبدالله الصالح.

‏أندية ترفض التفريط بلاعبيها

وأشارت ذات المصادر إلى أن الجهاز الفني واجه صعوبة في إتمام عملية الاختيار نتيجة رغبة بعض الأجهزة الفنية بالأندية في الاستفادة من لاعبيها خلال المعسكرات الخارجية التي تقيمها حاليا استعدادا للموسم المقبل ورفضهم التنازل عمن وصفتهم بالمؤثرين في برنامج المعسكرات، أسوة بأندية الهلال والنصر والأهلي والاتحاد التي استثنت لاعبيها من المشاركة في البطولة لمشاركاتهم بدوري أبطال آسيا باعتبار أن بطولة غرب آسيا غير رسمية، وهو ما قدره الجهاز الفني للمنتخب، وتسبب في عملية تأخير إعلان القائمة الرسمية للمعسكر.