بيل.. من ريال مدريد للدوري الصيني

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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ذكرت هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي) أن مصادر مقربة من اللاعب الويلزي جاريث بيل، أكدت أن اللاعب بات بصدد الرحيل عن ريال مدريد الإسباني والانضمام إلى جيانجسو سونينج الصيني بعقد لمدة ثلاثة أعوام.

وأشار تقرير إلى أن بيل سيحصل على راتب أسبوعي يبلغ مليون جنيه إسترليني، بموجب الصفقة المرتقبة.

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وكان المدير الفني لريال مدريد، الفرنسي زين الدين زيدان أبدى رغبة في رحيل بيل عن الفريق، واستبعده من قائمة الفريق في المباراة الودية التي خسرها ريال أمام بايرن ميونخ الألماني 1 - 3.

وشارك بيل ضمن البدلاء في المباراة التالية التي انتهت بفوز ريال على أرسنال الإنجليزي بضربات الجزاء الترجيحية إثر التعادل 2 - 2، ضمن بطولة الكأس الدولية للأبطال الودية.

كذلك كان ضمن بدلاء ريال في المباراة الودية التي خسرها الفريق أمام أتلتيكو مدريد 3 - 7 أمس، لكنه شارك في آخر 30 دقيقة، فيما قد تشكل آخر مباراة له بقميص ريال.

وكان بيل انضم إلى ريال مدريد قادما من توتنهام الإنجليزي عام 2013 في صفقة قياسية عالمية حينها، بلغت قيمتها 85 مليون جنيه إسترليني.