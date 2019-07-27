شكرا لقرائتكم شكرًا يا رجالة.. منتخب شباب مصر لكرة اليد ينال احترام العالم... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل نال منتخب مصر لشباب كرة اليد بقيادة طارق محروس احترام العالم بعد المستويات الرائعة التى قدمها خلال بطولة كأس العالم المقامة حاليًا فى إسبانيا، حيث إنه سيواجه الخاسر من مباراة البرتغال وكرواتيا غدا على المركزين الثالث والرابع.

ورغم خسارة منتخب شباب كرة اليد أمام فرنسا بنتيجة 35-33 في مباراة الدور قبل النهائي للبطولة، إلا أن اللاعبين ظهروا بمستوى جيد ورفعوا اسم مصر عالياً في هذا المحفل العالمى.

كان منتخب شباب اليد نجح فى تحقيق العلامة الكاملة فى الدور الأول بالفوز فى 5 لقاءات متتالية قبل أن ينجحون فى الفوز على صربيا فى دور الـ 16 بنتيجة 30 / 29 ثم النرويج فى دور ربع النهائى 29 / 27 قبل أن يخسر أمام فرنسا فى نصف النهائى.

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قائمة منتخب شباب اليد تضم كل من: عبد الرحمن طه وعبد الرحمن حميد وجلال خورشيد، وعبد العزيز إيهاب وشهاب عبد الله وحسن وليد وسيف الدرع، وأحمد هشام وأحمد راضى وحازم ممدوح ومحسن رمضان ومحمد الأزهرى، وعمر خالد وعمر سامى وخالد وليد وياسر محمد.