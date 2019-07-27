شكرا لقرائتكم مصطفى شوقى لمنتخب شباب اليد: "رجالة وشرفتونا"... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل أشاد مصطفى شوقى عضو مجلس إدارة اتحاد كرة اليد و رئيس بعثة منتخب الشباب فى إسبانيا بأحفاد الفراعنة بالرغم من الإخفاق فى الوصول إلى نهائى كأس العالم للشباب فى ظل النتائج الإيجابية التى حققوها فى مشوار المنافسة .
و قال شوقى فى تصريحات صحفية عقب الخسارة من فرنسا فى نصف النهائى بنتيجة 35 / 33 ، منتخب شباب اليد رجالة و طمئن الجماهير على مستقبل كرة اليد المصرية " ، مشيرا إلى أن اللاعبين منذ اللحظة الأولى بالمشاركة فى المونديال كان لديهم هدف الوصول إلى المربع الذهبى و المنافسة على اللقب و ليس التمثيل الشرفى .
و أشار شوقى إلى أن اللاعبين سيبذلون قصارى جهدهم فى لقاء تحديد صاحب البرونزية من أجل العودة إلى أرض الوطن بميدالية تليق بأسم مصر و المجهود الذى بذل فى البطولة .
و تأهل منتخب شباب اليد إلى نصف النهائى بالفوز على النرويج بنتيجة 29 / 27 فى دور الثمانية ، بينما تأهل منتخب الديوك إلى النهائى بالفوز على الدنمارك بنتيجة 35 / 23 أول أمس الخميس .
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