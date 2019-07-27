شكرا لقرائتكم مدرب الأهلى يدخل قمة الزمالك بـ"خلطة" المقاولون... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يركز الأورجوياني مارتن لاسارتي المدير الفني للأهلي على العناصر التي دفع بها بشكل اساسي في مواجهة المقاولون العرب والتي حسم بعدها لقب الدوري، تمهيدا للاعتماد عليهم في مباراة القمة امام الزمالك غدا.

ويعتمد لاسارتي خلال التدريبات الأخيرة على كلآ من الحارس محمد الشناوي ورباعي الدفاع علي معلول وأيمن أشرف ورامي ربيعه ومحمد هاني، وفي الوسط الخماسي عمرو السولية وحمدي فتحي ووليد سليمان ورمضان صبحي وحسين الشحات علي ان يقود الهجوم المغربي وليد ازارو، كما يدخل احمد فتحي وصالح جمعة دائرة حسابات الجهاز الفني تمهيدا للاعتماد عليهما ايضا في المباراة غدا .

تتجه أنظار جماهير الكرة المصرية والعربية والأفريقية نحو إستاد برج العرب في تمام الساعة الثامنة من مساء غد الأحد حيث تُقام المباراة الهامة بين قطبي الكرة المصرية الاهلي والزمالك في ختام بطولة الدوري الممتاز .