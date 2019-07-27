شكرا لقرائتكم وليد عبد اللطيف: جروس سبب ضياع الدورى من الزمالك... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
وقال وليد صلاح فى تصريحاته لقناة "تايم سبورت"، إن عدم انتظام الدورى وخصوصًا المباريات التى تم تأجيلها للأهلى، كانت أحد أهم الأسباب التى أدت لضياع اللقاب من الزمالك، بخلاف المسئولية التى يتحملها جروس وجهازه المعاون.
وعن مباراة القمة 118 بين الأهلى والزمالك التى ستجمعهما غدًا الأحد على استاد برج العرب، أكد نائب رئيس قطاع الكرة بالقلعة البيضاء أن تلك المباريات تكون الأسهل للاعب الكرة، خاصة فى ظل رغبة كل فريق فى تقديم أفضل ما لديه من فنيات مما يجعل المباراة "مفتوحة للفريقين" شرط أن يكون اللاعب قادر على تحمل ضغوطات الجماهير.
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