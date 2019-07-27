شكرا لقرائتكم منتخب شباب اليد يخسر بـ"شرف" أمام فرنسا بنصف نهائى المونديال... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
ويلتقى منتخب شباب اليد فى المباراة القامة مع الخاسر من لقاء كرواتيا و البرتغال لتحديد صاحب البرونزية .
إنتهى الشوط الأول لصالح المنتخب الفرنسى بنتيجة 19 / 16 فى شوط شهد تألق ملحوظ لثنائى الفراعنة ، محسن رمضان و سيف الدرع ، وسط محاولات من الجانب الفرنسى فى المحافظة على تقليل فارق الأهداف و من ثم التقدم ، إلا أن الشوط الثانى شهد تفوق ملحوظ للجانب الفرنسى الذى نجح فى إتساع الفارق إلى 5 أهداف قبل ان يقلل منتخب الفراعنة الفارق و يحقق التعادل فى الدقيقة 55 من عمر اللقاء ، قبل أن ينجح المنتخب الفرنسى فى التقدم و تحقيق الفوز .
ويسعى منتخب شباب اليد أن يحقق الفوز فى هذه المواجهة للوصول إلى المباراة النهائية و منصة التتويج العالمية .
ونجح منتخب شباب كرة اليد فى كسب إحترام و ثقة الجماهير المصرية بالرغم من هذه الخسارة فى ظل الطموح الكبير الذى يمتلكه اللاعبين اللذين نجحو فى طمئنة الجماهير على مستقبل كرة اليد .
ويسعى منتخب شباب كرة اليد بكل قوته إلى مواصلة النتائج المذلهة التى يحققها منذ انطلاق المنافسة فى ظل إستطاعته الفوز فى 7لقاءات متتالية من اصل 8 وتحقيق العلامة الكاملة فى الدور الأول مرورا بدور الـ 16 و ربع النهائى و نصف النهائى ، من أجل الفوزبالميدالية البرونزية .
وتأهل منتخب شباب اليد إلى نصف النهائى بالفوز على النرويج بنتيجة 29 / 27 فى دور الثمانية ، بينما تأهل منتخب الديوك إلى النهائى بالفوز على الدنمارك بنتيجة 35 / 23 أول أمس الخميس .
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