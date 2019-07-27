شكرا لقرائتكم بتروجت يتعاقد مع "مانجا" طنطا استعدادا للعودة للممتاز... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل تعاقد فريق بتروجت مع جون مانجا لاعب طنطا بعد انتهاء عقد اللاعب مع أبناء السيد البدوى واختلاف الطرفين على المقابل المادى وهو ما دفعه للرحيل للتوقيع للمارد البترولى .

ويسعى الجهاز الفنى لبتروجت بقيادة محمد عودة لتجهيز فريق قوى قادر على المنافسة بالقسم الثانى والذى سيشهد صراعًا قويًا للصعود للدورى الممتاز خاصة أن يضم تسع أندية شاركت من قبل بدورى الأضواء .

كان مجلس إدارة بتروجت قد وافق علي رحيل الثنائى أحمد العجوز والتنزانى حميد ماو لصفوف إنبى بعد المفاضلة بين كل العروض التى وصلت للثنائى .