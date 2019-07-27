شكرا لقرائتكم ضمك والعدالة يتعادلان سلبياً في معسكر تونس ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - تعادل فريقا ضمك والعدالة سلبياً يوم السبت في المباراة التي جمعتهما خلال معسكرهما المقام في تونس استعدادا للموسم المقبل. وبدأ العدالة ودياته في معسكر تونس بالخسارة أمام مستقبل سليمان 0 - 4، فيما تعادل ضمك ودياً أمام الصفاقسي 1 - 1. ويستهل العدالة موسمه بمواجهة مضيفه أهلي جدة فيما يحل ضمك ضيفاً على النصر في الجولة الأولى من الدوري السعودي للمحترفين.

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