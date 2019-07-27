أبها يتعاقد مع الدولي التونسي كريم العواضي

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جدة - بواسطة طلال الحمود - وقعت إدارة أبها الصاعد إلى دوري المحترفين السعودي مع متوسط الميدان الدولي التونسي كريم العواضي لمدة موسمين قادماً من النجم الساحلي. ولعب العواضي (32 عاماً) مع أندية الترجي والصفاقسي والملعب والإفريقي والترجي والنجم الساحلي في تونس، وتوج مع الأخير بلقب كأس زايد للأندية الأبطال شهر أبريل الماضي. وستكون تجربة نادي أبها، الثالثة في مسيرة العواضي خارج بلاده، إذ لعب لنادي الوحدة الإماراتي موسماً بنظام الإعارة في 2008-2009، ولعب لمصلحة فورتونا دوسلدورف الألماني في 2011.

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