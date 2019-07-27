شكرا لقرائتكم الاتحاد يواجه العهد... والشباب أمام المتأهل من "B" ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - أوقعت قرعة كأس محمد السادس التي أقيمت يوم السبت في الرباط المغربية، أندية اتحاد جدة مع العهد اللبناني والشباب مع المتأهل من المجموعة B في التصفيات التأهيلية، والتي تضم أندية البنزرتي التونسي وشبيبة الساورة الجزائري وبطل جيبوتي وبطل جزر القمر.

وستتواجه أندية القوة الجوية العراقي مع السالمية الكويتي، وشباب الأردن مع النجم الساحلي، والجيش السوري مع نواذيبو الموريتاني، والمريخ السوداني والوداد المغربي، والإسماعيلي المصري مع أهلي بنغازي الليبي، والنصر العماني مع الجزيرة الإماراتي، والوصل الإماراتي مع الهلال السوداني، والعربي الكويتي أمام الاتحاد السكندري، وأولمبيك آسفي مع المتأهل من المجموعة A، والنجمة اللبناني مع الترجي التونسي، ومولودية الجزائر مع ظفار العماني، والكويت الكويتي مع الشرطة العراقي، والرجاء المغربي مع هلال القدس الفلسطيني، وشباب قسنطينة الجزائري أمام المحرق البحريني.

وسيتم الإعلان عن مواعيد المباريات في وقت سابق، على أن يقام النهائي في الرباط المغربية. وكان النجم الساحلي التونسي قد توج بالبطولة في نسختها الأولى بعدما فاز على الهلال في النهائي بهدفين لهدف.