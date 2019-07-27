شكرا لقرائتكم الشباب يتغلب على غو أهيد إيغلز الهولندي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - كسب الشباب ودية غو أهيد إيغلز الهولندي يوم السبت بثلاثة أهداف مقابل هدفين ضمن معسكر الفريق الأول المقام حالياً في ألمانيا.

وتقدم الشباب أولاً عن طريق فهد غازي، وأضاف كريستيان غوانكا الهدفين الثاني والثالث، بينما أحرز رابيلارد هدف الفريق الهولندي في الشوط الأول، وبوكوما الهدف الثاني في الدقيقة 83.

ولعب الشباب مع فورتونا دوسلدورف في المباراة الأولى، وواجه غوترسلوه في المباراة الثانية.