الارشيف / اخبار الرياضه

الشباب يتغلب على غو أهيد إيغلز الهولندي

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

شكرا لقرائتكم الشباب يتغلب على غو أهيد إيغلز الهولندي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - كسب الشباب ودية غو أهيد إيغلز الهولندي يوم السبت بثلاثة أهداف مقابل هدفين ضمن معسكر الفريق الأول المقام حالياً في ألمانيا.

وتقدم الشباب أولاً عن طريق فهد غازي، وأضاف كريستيان غوانكا الهدفين الثاني والثالث، بينما أحرز رابيلارد هدف الفريق الهولندي في الشوط الأول، وبوكوما الهدف الثاني في الدقيقة 83.

ولعب الشباب مع فورتونا دوسلدورف في المباراة الأولى، وواجه غوترسلوه في المباراة الثانية.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الشباب يتغلب على غو أهيد إيغلز الهولندي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على العربية نت وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا