شكرا لقرائتكم الشباب يتغلب على غو أهيد إيغلز الهولندي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - بواسطة طلال الحمود - كسب الشباب ودية غو أهيد إيغلز الهولندي يوم السبت بثلاثة أهداف مقابل هدفين ضمن معسكر الفريق الأول المقام حالياً في ألمانيا.
وتقدم الشباب أولاً عن طريق فهد غازي، وأضاف كريستيان غوانكا الهدفين الثاني والثالث، بينما أحرز رابيلارد هدف الفريق الهولندي في الشوط الأول، وبوكوما الهدف الثاني في الدقيقة 83.
ولعب الشباب مع فورتونا دوسلدورف في المباراة الأولى، وواجه غوترسلوه في المباراة الثانية.
كانت هذه تفاصيل خبر الشباب يتغلب على غو أهيد إيغلز الهولندي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على العربية نت وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.