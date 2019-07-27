Now: ملخص مباراة مصر وفرنسا كرة اليد 33 – 35 في نصف نهائي مونديال كاس العالم للشباب مباراة...

يخوض المنتخب الوطني لكرة اليد مباراة قوية في ليلة كروية يتابعها عشاق كرة القدم وعشاق كرة اليد وعشاق الكرة بشكل عام، بعد الانتصار الذي حققه الشباب أمام النرويج بفارق هدفين، ومن خلال تلك المقالة ننشر نتيجة مباراة مصر وفرنسا.

يبدأ لقاء نصف نهائي مونديال إسبانيا في تمام السادسة من مساء اليوم بتوقيت جمهروية مصر العربية، السابعة بتوقيت الملمكة العربية السعودية، ويتم نقل اللقاء على الإنترنت فقط دون حصول أي قناة تليفزيونية على حقوق كأس العالم للشباب لكرة اليد، ولذلك فإن التعليق من المقرر أن يكون باللغة الإنجليزية أو الفرنسية egypt vs france.

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أكد منتخب اليد أن تلك المواجهة سوف تكون مختلفة عن باقي مواجهات المجموعة، وربما تكون أكثر صعوبة على الرغم من أن المنتخب سجل أرقامًا قياسية في المواجهات السابقة، ويعى الفريق غلى تحقيق الفوز بعد أن انتصر أمام كل من أستراليا 44-17 ونيجيريا 47-30 والسويد 32-22 وكوريا الجنوبية 38- 36، وفرنسا 37-32.

ملخص مصر وفرنسا كرة اليد

ويسعى شباب مصر إلى تحقيق حلم الوصول إلى النهائي استكمالاً لمرحلة الفوز بالعلامات الكاملة في جميع اللقاء، بعد الفوز في الدور السادس عشر أمام صريبيا والوصول إلى دور الثمانية أمام النرويج، وقد طالب المشرف العام بفريق بيراميدز أحمد حسن بضرورة الحصول على حقوق مباراة مصر و فرنسا، نظراً لأهمية تلك المواجهة، دعمًا لهؤلاء المكافحين في البطولة.

ملخص مباراة مصر و فرنسا 33 × 35 هزيمة منتخب مصر نصف نهائى كأس العالم لكرة اليد للشباب.