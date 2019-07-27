الآن: نتيجة مباراة مصر وفرنسا في كرة اليد كأس العالم للشباب وفرنسا تثأر لهزيمتها

نتيجة مباراة مصر وفرنسا كرة اليد كأس العالم للشباب، يدخل المنتخب المصري للشباب كرة اليد اليوم مباراة كبيرة حين يلاقي المنتخب الفرنسي في مباراة السيمي فاينال ” نصف نهائي بطولة كأس العالم للشباب” والمقامة حاليا في أسبانيا، فالمنتخب المصري يحلم بتكرار انجاز جيل عام 93 والذي نجح في اقتناص البطولة حين أقيمت على الأراضي المصرية.

مباراة منتخب مصر لكرة اليد

وقبل انطلاقة مباراة منتخب مصر للشباب لكرة اليد ضد نظيره الفرنس في تمام الساعة 18:00 أشاد الاتحاد الدولي للعبة بمستوى المنتخب المصري وأنه يقدم مستوى مبهر وبكل تأكيد له مكانته وسط الكبار وهو ما يحاول لاعبو مصر اليوم اثباته من خلال تأكيد تفوقهم وحجز بطاقة التأهل للمباراة النهائية.

مباراة كرة اليد مصر وفرنسا

ويتوالى الاعجاب من الجميع بستواهم حتى هنأهم الكابتن أحمد الأحمر لاعب نادي الزمالك والمنتخب الأول لكرة اليد في تغريدة له على موقع التواصل الاجتماعي تويتر مؤكدا أنهم “رجالة” على حد وصفه وأنهم يستحقون الميدالية الذهبية والتتويج بالبطولة

نتيجة مباراة مصر وفرنسا

يذكر أن تأهل المنتخب المصري للشباب لهذا الدور جاء بعد الفوز على النرويج بنتيجة 29-27 في مباراة شهدت العديد من التقلبات