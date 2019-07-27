سيزار يقود قمة الأهلي والزمالك تحكيميا الأحد المقبل

أسندت لجنة الحكام بالاتحاد المصري لكرة القدم بقيادة وجيه أحمد إدارة مباراة القمة بين الأهلي والزمالك المقرر لها الثامنة مساء الأحد المقبل على ملعب برج العرب بمدينة الإسكندرية للحكم المكسيكي سيزار راموس.

كان الأهلي قد توج بشكل رسمي ببطولة الدوري الممتاز قبل انطلاق المباراة، وضمن الزمالك الحصول على المركز الثاني بالوصول للنقطة الثانية والسبعين، وكانت مباراة الدور الأول بين الفريقين قد انتهت بالتعادل السلبي على نفس الملعب.

أما عن سيزار راموس حكم المباراة فهو من مواليد الخامس من ديسمبر عام 1983، ونال الشارة الدولية منذ عام 2014، ولم يقم بإدارة أي مباراة للكرة المصرية من قبل.

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ومن أهم المباريات التي خاضها لقاء ريال مدريد الإسباني ضد جريميو البرازيلي في نهائي كأس العالم للأندية كما كان الحكم الوحيد من قارة أمريكا الشمالية المشارك في بطولة كأس العالم الأخيرة التي أقيمت العام الماضي بروسيا.

وكان من المقرر أن يدير المباراة الحكم الأرجنتيني نيستور بيتانا التابع لاتحاد أمريكا الجنوبية لكنه اعتذر لظروف خاصة به، وتعد مباراة القمة المقبلة من المباريات الهامة للفريقين على الرغم من حسم لقب الدوري.

إلا أن كل منهما يرغب في تحقيق الفوز لإسعاد جماهيره خاصة بعد المشادات الكثيرة التي حدثت طوال الموسم بين إدارة الناديين خاصة بين سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالقلعة الحمراء وأمير مرتضى منصور المشرف على الكرة بنادي الزمالك ونجل رئيس النادي الأبيض.