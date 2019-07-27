اثارة حتى الدقائق الأخيرة: تعرف على نتيجة مباراة مصر وفرنسا في كرة اليد كأس العالم للشباب

نتيجة مباراة مصر وفرنسا في كرة اليد نصف نهائي كاس العالم للشباب، يتابع الجمهور المصري اليوم مباراة نصف نهائي كأس العالم للشباب لكرة اليد والتي تُقام بين مصر وفرنسا على خطف تذكرة النهائي الذي تحلم به الجماهير المصرية التي نجح شباب مصر في كرة اليد في خطف تعاطفهم ومتابعتهم حتى مع الجمهور الغير مهتم باللعبة بسبب حماستهم وتفوقهم على العديد من المنافسين.

مباراة مصر وفرنسا

وتنطلق المباراة اليوم بين مصر وفرنسا في تمام الساعة السادسة بتوقيت القاهرة حيث سيتم نقلها عبر قناة الاتحاد الدولي للعبة، ويأمل الكثير في أن تكون مصر في النهائي الحلم متفوقة على فرنسا لاسيما أنها فعلت هذا الأمر منذ عدة أيام في مرحلة المجموعات وتفوقت عليها بنتيجة 37-32.

مباراة مصر وفرنسا كرة اليد

ونجح شباب مصر لكرة اليد في اسعاد الجميع وذلك بعد تقديم مباراة استثنائية في دور الثمانية بعد تحويل التأخر أمام النرويج لفوز في اللحظات الأخيرة، ويلتقي الفائز من مباراة اليوم مع الفائز من اللقاء الآخر الذي يجمع بين البرتغال والمنتخب الكرواتي.

نتيجة مباراة مصر وفرنسا

وكشف رئيس بعثة المنتخب عن الدعم المتواصل الذي يتلقوه من سفير مصر بأسبانيا “عمر سليم” الذي يتعاون بشكل كبير في تذليل الصعاب التي تواجه المنتخب في رحلته.

أقل من نصف ساعة على انطلاقة أحداث الشوط الأول من المباراة، والجماهير المصرية تترقب ما سيقدمه شباب الفراعنة في هذا اللقاء ويطمح الجميع في مواصلة الانتصارات للمنتخب الوطني تحت 21 عام