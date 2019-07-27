شباب اليد يخسر أمام فرنسا فى نصف نهائى مونديال أسبانيا

خسر المنتخب الوطني لكرة اليد للشباب تحت 21 عاما بقيادة طارق محروس المدير الفني، أمام نظيره الفرنسي بنتيجة (33-35)، في إطار لقاءات الدور قبل النهائي من منافسات بطولة العالم المقامة حاليا بإسبانيا وتستمر حتى يوم 28 يوليو الجاري.
ويلتقى منتخب شباب اليد فى المباراة القامة مع الخاسر من لقاء كرواتيا و البرتغال لتحديد صاحب البرونزية .
إنتهى الشوط الأول لصالح المنتخب الفرنسى بنتيجة 19 / 16 فى شوط شهد تألق ملحوظ لثنائى الفراعنة ، محسن رمضان و سيف الدرع ، وسط محاولات من الجانب الفرنسى فى المحافظة على تقليل فارق الأهداف و من ثم التقدم ، إلا أن الشوط الثانى شهد تفوق ملحوظ للجانب الفرنسى الذى نجح فى إتساع الفارق إلى 5 أهداف قبل ان يقلل منتخب الفراعنة الفارق و يحقق التعادل فى الدقيقة 55 من عمر اللقاء ، قبل أن ينجح المنتخب الفرنسى فى التقدم و تحقيق الفوز .
و تأهل منتخب شباب اليد إلى نصف النهائى بالفوز على النرويج بنتيجة 29 / 27 فى دور الثمانية ، بينما تأهل منتخب الديوك إلى النهائى بالفوز على الدنمارك بنتيجة 35 / 23 أول أمس الخميس .
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