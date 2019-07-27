هاميلتون ينطلق من المركز الأول ونكسة لفيراري في سباق جائزة ألمانيا

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حسم بطل العالم البريطاني لويس هاميلتون (مرسيدس) التجارب الرسمية لجائزة ألمانيا الكبرى، المرحلة الحادية عشرة من بطولة العالم في الفورمولا واحد، السبت على حلبة هوكنهايم التي شهدت مشكلات ميكانيكية عسيرة لفريق فيراري.

وهذه المرة الـ87 ينطلق هاميلتون، بطل العالم خمس مرات ومتصدر الترتيب العام للسائقين، من المركز الأول في مسيرته، ليعزز حظوظه في إحراز فوزه الثامن هذا الموسم.

وقال توتو وولف مدير فرق مرسيدس لسائقه البريطاني البالغ 34 عاما "تهانينا لويس، لا تتوقف عن إدهاشنا"، فأجابه البريطاني الذي عانى من ارتفاع حرارته "شكرا، توتو. عمل رائع أيها الشبان. لا أعرف كيف قمنا بذلك".

وبعد هاميلتون الذي سجل 1:11.767 دقيقة، سينطلق الهولندي الشاب ماكس فيرشتابن (ريد بول) من المركز الثاني (1:12.113)، أمام الفنلندي فالتيري بوتاس (مرسيدس) والفرنسي بيار غاسلي (ريد بول).

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واكتفى سائق فيراري شارل لوكلير (موناكو) بمركز عاشر بعد مشكلات في التزود بالوقود، فيما سينطلق زميله الالماني سيباستيان فيتل، بطل العالم أربع مرات، من المركز الاخير لعدم مشاركته في التجارب بسبب مشكلات في شاحن الهواء ("توربو").

وتأتي مشكلات فيراري بعد سيطرتها على تجارب يومي الجمعة والسبت على الحلبة البالغ طولها 4,574 كلم.

وهذه المرة الثانية يعاني فيتل مشكلات في محركه خلال التصفيات، بعد جائزة النمسا في حزيران/يونيو عندما عجز عن الانطلاق في الفترة الثالثة الحاسمة من تجارب السبت.

ويمر فيتل حاليا بأسوأ فترة في مسيرته في الفئة الأولى، اذ لم يحقق أي فوز في 18 سباقا على التوالي، كما يحتل المركز الرابع في ترتيب السائقين (123 نقطة) بفارق 100 نقطة عن هاميلتون المتصدر (223)، فيما يحتل بوتاس المركز الثاني (184) وفيرشتابن الثالث (136).

أما لوكلير، فعانى مشكلات كهربائية في وحدة تحكم نظام حقن الوقود والتي حرمته الفوز في جائزة البحرين الكبرى في نهاية آذار/مارس الماضي.