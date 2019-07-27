الارشيف / اخبار الرياضه

بتروجت يتعاقد مع صانع ألعاب طنطا

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

شكرا لقرائتكم خبر عن بتروجت يتعاقد مع صانع ألعاب طنطا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تعاقد فريق بتروجت مع جون مانجا لاعب طنطا بعد انتهاء عقد اللاعب مع أبناء السيد البدوى واختلاف الطرفين على المقابل المادى وهو ما دفعه للرحيل للتوقيع للمارد البترولى .

 

ويسعى الجهاز الفنى لبتروجت بقيادة محمد عودة لتجهيز فريق قوى قادر على المنافسة بالقسم الثانى والذى سيشهد صراعًا قويًا للصعود للدورى الممتاز خاصة أن يضم تسع أندية شاركت من قبل بدورى الأضواء .

Advertisements

 

كان مجلس إدارة بتروجت قد وافق علي رحيل الثنائى أحمد العجوز والتنزانى حميد ماو لصفوف إنبى بعد المفاضلة بين كل العروض التى وصلت للثنائى .

 

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر بتروجت يتعاقد مع صانع ألعاب طنطا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا