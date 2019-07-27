شكرا لقرائتكم خبر عن بث مباشر لمباراة مصر و فرنسا فى نصف نهائى كأس العالم والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - انطلقت مباراة مصر و فرنسا فى نصف نهائى كأس العالم لشباب كرة اليد المقام فى أسبانيا و تحديدا فى تمام السادسة مساء .
و تأهل منتخب شباب اليد إلى نصف النهائى بالفوز على النرويج بنتيجة 29 / 27 فى دور الثمانية ، بينما تأهل منتخب الديوك إلى النهائى بالفوز على الدنمارك بنتيجة 35 / 23 أول أمس الخميس .
ويسعى منتخب شباب كرة اليد بكل قوته إلى مواصلة النتائج المذلهة التى يحققها منذ انطلاق المنافسة فى ظل إستطاعته بالفوز فى 7 لقاءات متتالية بدأ من تحقيق العلامة الكاملة فى الدور الأول مرورا بدور الـ 16 و ربع النهائى .
و يعول الجهاز الفى للمنتخب أمال عريضة على الثلاثى ، محسن رمضان و سيف الدرع و الحارس صاحب المهارات عبد الرحمن طه فى لقاء الليلة ، حيث إن المنتخب يمتلك عدد من الشباب الواعد الذى استطاع أن يجذب انظار العالم فى هذه البطولة .
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