شكرا لقرائتكم خبر عن صور.. أحمد العش يبدأ فترة الإعداد مع اتحاد بن قردان التونسى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بدأ أحمد العش، فترة الإعداد للموسم الجديد مع نادى اتحاد بن قردان التونسى، بعدما انضم اللاعب لصفوف بن قردان لمدة موسمين فى صفقة انتقال حر.

وخاض العش مع فريقه الجديد تدريبات بدنية شاقة بالجرى وسط الجبال والأشجار، من أجل رفع معدل اللياقة البدنية لدى جميع اللاعبين قبل انطلاق مرحلة التدريبات الفنية، خاصة وأن "بن قردان" حصد المركز الرابع بالدورى التونسى ليضمن المشاركة فى بطولة الكونفدرالية الأفريقية.

وكان أحمد العش انضم لصفوف فريق النجوم خلال فترة الانتقالات الشتوية لمدة موسم ونصف، بعدما قرر اللاعب فسخ تعاقده مع نادى الفحيحل الكويتى والعودة للدورى المصرى، إلا أن اللاعب تعرض للتعنت من قبل المدير الفنى ولم يشارك فى أى مباراة مع النجوم، ليقرر الاستغناء عن مستحقاته والحصول على الاستغناء الخاص به.

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