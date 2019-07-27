شكرا لقرائتكم خبر عن شباب اليد فى انتظار استقبال جماهيرى مشرف فى مطار القاهرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ينتظر منتخب شباب كرة اليد بقيادة مديره الفنى طارق محروس إستقبال جماهيرى مشرف فى مطار القاهرة عقب العودة من أسبانيا بعد إنتهاء المنافسة و خوض لقاء تحديد صاحب الميدالية البرونزية .

و يستحق منتخب شباب اليد إستقبال أسطورى من جانب جماهير مصر و أسرة اللعبة فى ظل التمثيل المبهر أمام كبار العالم فى كأس العالم بأسبانيا و الوصول إلى المربع الذهبى وسط إشادات واسعة على أرض الأسبان .

و بالرغم من خسارة منتخب شباب اليد من فرنسا فى نصف النهائى بنتيجة 35 / 33 إستطاع منتخب اليد أن يكسب إحترام الجميع فى ظل تقديمه لقاء رائع بندية حتى الثوانى الأخيرة من اجل إسعاد الشعب المصرى .



جانب من اللقاء



حماس نجوم المنتخب

كما يجهز مسئولو اتحاد كرة اليد تكريم مشرف يليق بحجم الإنجاز و تألق منتخب الشباب فى كأس العام بأسبانيا فى ظل الوصول إلى المربع الذهبى، منافسة الكبار على المراكز الأربعة الأولى.

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نجح منتخب شباب اليد ان يحقق نتائج مذهلة فى هذه النسخة ، ليصبح أول منتخب غير أوروبى فى تاريخ بطولات العالم يفوز بجميع مبارياته بدور المجموعات والستة عشر والثمانية بمجموع 7 مباريات، وحقق المنتخب المصرى الفوز فى الدور التمهيدى على أستراليا بنتيجة ( 44- 17) ونيجيريا (47- 30)، واكتسح العملاق السويدى بنتيجة (32-22)، ثم كوريا الجنوبية بنتيجة ( 38- 36 ) وحقق فوزا تاريخيا على فرنسا بنتيجة (37 - 32)، وفى دور الـ16 تغلب على صربيا ( 30 - 29)، قبل ان يخطف النرويج فى دور الثمانية بنتيجة ( 29-27 ).



جانب أخر من اللقاء



جانب من اللقاء



حارس فرنسا



لقاء مصر و فرنسا