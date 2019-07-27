شكرا لقرائتكم خبر عن تكريم يليق بيهم.. شباب اليد ينتظر جزاء التألق المونديال على أرض الأسبان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يجهز مسئولو اتحاد كرة اليد تكريم مشرف يليق بحجم الإنجاز و تألق منتخب الشباب فى كأس العام بأسبانيا فى ظل الوصول إلى المربع الذهبى، منافسة الكبار على المراكز الأربعة الأولى، بالرغم من الخسارة من فرنسا فى نصف النهائى بنتيجة 35 / 33.من جانبه أكد مؤمن صفا أمين صندوق الإتحاد ، أن المجلس بصدد إقامة حفل تكريم يدعو خلاله كبار الشخصيات الرياضية للإحتفال بمنتخب الشباب الذى طمئن أسرة اللعبة بأكملها على مستقبل كرة اليد فى مصر ، مع الوضع فى الإعتبار رصد مكافات تليق بهذا الإنجاز القوى و المستوى المذهل الذى يحققه اللاعبين خارج الأرض .

وأشارصفا إلى أن حجم التكريم سيتحدد وفقا لحصد الميدالية البرونزية فى حالة النجاح فى حصدها.

كما يجهز اتحاد اليد برئاسة هشام نصر خطة قوية من أجل الإحتفاظ بهذا القوام من اللاعبين حتى بطولة العالم للكبار 2021 التى تقام على أرض مصر ووسط جمهورها ، حيث سيتم البدء فى التنفيذ عقب عودة البعثة مباشرة من أسبانيا ، حيث أن هذا الإنجاز سيعطى دفعة كبيرة لمسئولو لإتحاد فى مواصلة مشوار الإهتمام بالناشئين و توفير معسكرات أوروبية قوية خلال الفترة المقبلة .