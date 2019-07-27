شكرا لقرائتكم خبر عن وليد صلاح عبد اللطيف لـ"تايم سبورت": جروس يتحمل ضياع الدورى من الزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حمل وليد صلاح عبد اللطيف نائب رئيس قطاع الكرة بنادى الزمالك، مسئولية ضياع لقب الدورى هذا الموسم من القلعة البيضاء، للجهاز الفنى السابق بقيادة السويسرى كريستيان جروس.

قال وليد صلاح فى تصريحاته لقناة "تايم سبورت"، أن عدم انتظام الدورى وخصوصًا المباريات التى تم تأجيلها للأهلى، كانت أحد أهم الأسباب التى أدت لضياع اللقاب من الزمالك، بخلاف المسئولية التى يتحملها جروس وجهازه المعاون.

وعن مباراة القمة 118 بين الأهلى والزمالك التى ستجمعهما غدًا الأحد على استاد برج العرب، أكد نائب رئيس قطاع الكرة بالقلعة البيضاء أن تلك المباريات تكون الأسهل للاعب الكرة، خاصة فى ظل رغبة كل فريق فى تقديم أفضل ما لديه من فنيات مما يجعل المباراة "مفتوحة للفريقين" شرط أن يكون اللاعب قادر على تحمل ضغوطات الجماهير.